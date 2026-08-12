CG Weather Update: बारिश को लेकर मौसम विभाग का नया अपडेट, छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, कई इलाकों में बरसेंगे बादल

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले चार दिनों तक प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर जिले के बोदरी में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि प्रदेश में अब तक हुई मौसमी बारिश सामान्य से 7 प्रतिशत कम है। मौसम विभाग का कहना है कि नए सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है।