छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार की धूम, मुख्यमंत्री साय करेंगे हल-नांगर की पूजा, चढ़ेंगे गेड़ी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जनजीवन की पहचान हरेली तिहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया धूम धाम से मनाया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली पर्व को लेकर विशेष आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हरेली का यह लोकपर्व पूरे पारंपरिक उल्लास और छत्तीसगढ़ी रंग में मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा।