12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

‘कोई महिला टोनही नहीं होती’… डॉ. दिनेश मिश्र का बड़ा संदेश, हरेली पर चलेगा जागरूकता अभियान

Hareli 2026: हरेली पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भूत-प्रेत, जादू-टोना और टोनही जैसी अंधविश्वासी मान्यताओं के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाएगी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2026

Hareli 2026

Hareli 2026: भूत-प्रेत और जादू-टोने से जोड़ना सिर्फ भ्रम(photo-patrika)

Hareli 2026: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली पर्व पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति विशेष जनजागरण अभियान चलाएगी। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूत-प्रेत, जादू-टोना और टोनही जैसी अंधविश्वासी मान्यताओं को लेकर फैले भय और भ्रम को दूर करना है। समिति के सदस्य हरेली अमावस्या की रात गांवों और निर्जन स्थानों का भ्रमण कर लोगों को वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान टोनही प्रताड़ना के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी, जागरूकता पंपलेट बांटे जाएंगे और ग्राम पंचायतों व सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाकर लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा।

Hareli 2026 Special: हरेली की रात होगा विशेष जनजागरण अभियान

समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया कि हरेली की रात ग्रामीणों से सीधे संवाद किया जाएगा। इस दौरान टोनही प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही पंपलेट और जागरूकता सामग्री वितरित की जाएगी तथा ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता पोस्टर भी लगाए जाएंगे।

भूत-प्रेत और जादू-टोने से जोड़ना सिर्फ भ्रम

डॉ. मिश्र ने कहा कि हरेली पर्व को जादू-टोना या अलौकिक शक्तियों से जोड़ना पूरी तरह भ्रम है। कुछ क्षेत्रों में यह धारणा प्रचलित है कि हरेली की रात विशेष साधना करने से जादुई शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ऐसी मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तथ्यों और विज्ञान पर आधारित सोच को अपनाएं।

टोनही प्रथा सामाजिक अन्याय का कारण

समिति के अनुसार, किसी भी महिला को टोनही कहना या घोषित करना पूरी तरह गलत और अमानवीय है। पहले बीमारियों और प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक कारणों की जानकारी सीमित होने के कारण लोग इन्हें जादू-टोने या बुरी नजर से जोड़ देते थे। कई मामलों में महिलाओं को बिना किसी आधार के दोषी ठहराकर सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसे समाप्त करना जरूरी है।

बरसात में स्वास्थ्य को लेकर भी दी सलाह

डॉ. मिश्र ने कहा कि सावन के मौसम में बारिश, नमी और उमस के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूषित पानी और भोजन, मक्खियों तथा मच्छरों के कारण दस्त, आंत्र संक्रमण, पीलिया, वायरल बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप या जहरीले कीड़े के काटने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाकर उपचार कराएं।

नीम की टहनियां तोड़ने की बजाय पौधे लगाने की अपील

समिति ने हरेली पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। डॉ. मिश्र ने लोगों से नीम की टहनियां तोड़ने के बजाय नीम और अन्य उपयोगी पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और अंधविश्वास से दूर रखना समाज के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है।

CG Police Transfer News: हाईकोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश पर लगाई रोक, 23 सितंबर को अगली सुनवाई

ये भी पढ़ें
CG Police Transfer News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 08:08 am

Published on:

12 Aug 2026 08:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘कोई महिला टोनही नहीं होती’… डॉ. दिनेश मिश्र का बड़ा संदेश, हरेली पर चलेगा जागरूकता अभियान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: आज है छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर सब बंद

Public Holiday
रायपुर

स्कूलों के पास बिक रहा नशा! हर साल विभागों से जारी होते हैं आदेश-निर्देश, जानें रायपुर शिक्षा विभाग की सच्चाई

Chhattisgarh Drug Free Schools
रायपुर

Raipur: राहुल गांधी पर गृहमंत्री ने लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

Raipur
रायपुर

एआई से महिलाओं की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गंभीर साइबर क्राइम

Raipur
रायपुर

7 घंटे में भोपाल से रायपुर, 15000 करोड़ रुपए में बनेगा 6-लेन, इन शहरों के लोगों को बड़ा फायदा

Bhopal Jabalpur Raipur Expressway
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.