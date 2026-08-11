7 घंटे में भोपाल से रायपुर, 15000 करोड़ रुपए में बनेगा 6-लेन, इन शहरों के लोगों को बड़ा फायदा

Bhopal Jabalpur Raipur Expressway: मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा 6-लेन मार्ग परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस घोषणा के साथ ही अब रायपुुर और भोपाल की दूरी कम हो जाएगी। बता दें कि अभी तक रायपुर से भोपाल पहुंचने में 14 से 15 घंटे लग जाते हैं। वहीं अब घटकर यह सफर 6 से 7 घंटे होने वाला है। एमपी सरकार की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का फायदा छत्तीसगढ़ के तीन शहरों का मिलने वाला है। बता दें कि सरकार ने इन दो प्रोजेक्ट के लिए 15000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है।