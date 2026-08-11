CG Employment Office: नौकरी दिलाने वाले दफ्तर में ही 178 पद खाली, रोजगार व्यवस्था पर उठे सवाल

CG Employment Offices @हिमांशु शर्मा: छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने वाले रोजगार कार्यालय खुद ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों में 377 स्वीकृत पदों में से 178 पद रिक्त हैं। स्टाफ की कमी का असर रोजगार पंजीयन, प्लेसमेंट, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मेलों के आयोजन पर पड़ रहा है। कई जिलों में एक ही अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।