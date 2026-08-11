11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG Employment Office: नौकरी दिलाने वाले दफ्तर में ही 178 पद खाली, रोजगार व्यवस्था पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालयों में 178 पद खाली हैं। कर्मचारियों की कमी से रोजगार पंजीयन, प्लेसमेंट, काउंसलिंग और रोजगार सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2026

Chhattisgarh Employment Office

Chhattisgarh Employment Office: प्रदेशभर में 178 पद रिक्त(photo-patrika)

CG Employment Offices @हिमांशु शर्मा: छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने वाले रोजगार कार्यालय खुद ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों में 377 स्वीकृत पदों में से 178 पद रिक्त हैं। स्टाफ की कमी का असर रोजगार पंजीयन, प्लेसमेंट, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मेलों के आयोजन पर पड़ रहा है। कई जिलों में एक ही अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।

Chhattisgarh Employment Office: प्रदेशभर में 178 पद रिक्त

रोजगार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कुल 377 स्वीकृत पदों में से केवल 199 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 178 पद खाली हैं। रिक्त पदों का असर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सभी स्तरों पर देखा जा रहा है।

रायपुर में आधे से ज्यादा पद खाली

राजधानी रायपुर की स्थिति भी चिंताजनक है। यहां 21 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 9 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 12 पद रिक्त हैं। इससे रोजगार कार्यालय के नियमित कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है।

भर्ती नहीं होने से बढ़ रहा काम का बोझ

सूत्रों के अनुसार कई वर्षों से रोजगार कार्यालयों में नई भर्तियां नहीं हुई हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर भी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। परिणामस्वरूप मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ गई हैं और विभाग तय लक्ष्यों को पूरा करने में भी पीछे रह रहा है।

एक अधिकारी संभाल रहा तीन जिलों की जिम्मेदारी

स्टाफ की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रायपुर जिले की उपसंचालक को तीन जिलों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन, कौशल प्रशिक्षण, प्लेसमेंट ड्राइव, रोजगार मेले और हितग्राहियों के सत्यापन जैसे कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

रोजगार मेले और प्लेसमेंट ड्राइव पर असर

विभाग हर वर्ष रोजगार मेले और प्लेसमेंट ड्राइव का लक्ष्य तय करता है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कंपनियों से संपर्क, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और आयोजन की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। इससे रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है।

बेरोजगारों को हो रही परेशानी

रोजगार कार्यालयों में स्टाफ की कमी का सीधा असर युवाओं पर पड़ रहा है। रोजगार पंजीयन, रोजगार कार्ड, करियर मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में देरी हो रही है। युवाओं का कहना है कि जब रोजगार देने वाले विभाग में ही पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, तो बेरोजगारों को समय पर सेवाएं कैसे मिलेंगी।

भर्ती की उठी मांग

बेरोजगार युवाओं और जानकारों का कहना है कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार कार्यालयों के रिक्त पदों पर भर्ती करनी चाहिए। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और रोजगार सेवाओं का लाभ युवाओं तक समय पर पहुंच सकेगा।

छत्तीसगढ़ में नेता-अफसर की जंग! कहीं तबादला तो कहीं FIR, जानिए बड़े मामलों की पूरी कहानी

ये भी पढ़ें
Public Representatives vs Bureaucrats

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 11:39 am

Published on:

11 Aug 2026 11:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Employment Office: नौकरी दिलाने वाले दफ्तर में ही 178 पद खाली, रोजगार व्यवस्था पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

3400 करोड़ के शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार, EOW-ACB में सरेंडर के बाद ED का बड़ा एक्शन

Ramgopal Agrawal Arrested
रायपुर

झारखंड मुद्दे पर विपक्ष को घेरने निकला NDA, मार्च में छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल भी हुए शामिल

Jharkhand Student Protest
रायपुर

Road Closed: रायपुर में 12 अगस्त को 9 घंटे बंद रहेगा ये सड़क मार्ग, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

Raipur Road Closed
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को लेकर रेलवे अलर्ट, स्टेशन पर 24 घंटे तैनात रहेंगे RPF-GRP के जवान

Independence Day Railway Security
रायपुर

रायपुर में दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, 13 साल से मैकेनिक बनकर रह रहा था युवक, माता-पिता फरार

Raipur News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.