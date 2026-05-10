बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! 15 से 25 हजार तक नौकरी पाने का मौका, प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल(photo-patrika)
CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब जिले के विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों में भर्ती एवं काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। प्रशासन का मानना है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए जनपद स्तर पर शिविर आयोजित करना बेहद जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा सकें।
जिला कौशल विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, एसआईएस लिमिटेड जशपुर द्वारा यह भर्ती अभियान संचालित किया जाएगा। शिविर में युवाओं की काउंसलिंग, पंजीयन और प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद सुरक्षा कर्मी (Security Guard) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को ₹15,000 से ₹25,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इस पहल से जिले के युवाओं को रोजगार के साथ आर्थिक मजबूती भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जिले के विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों में भर्ती एवं काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत 18 मई 2026 को जनपद पंचायत पलारी, 19 मई को सिमगा, 20 मई को कसडोल, 21 मई को भाटापारा और 22 मई 2026 को जनपद पंचायत बलौदाबाजार में शिविर लगाए जाएंगे। सभी शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, जहां युवाओं की काउंसलिंग, पंजीयन और चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे शिविर में शामिल होने के दौरान अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि शिविर में मौके पर ही पंजीयन और प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिला प्रशासन लगातार रोजगारपरक योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दे रहा है। प्लेसमेंट कैंप और भर्ती शिविरों के जरिए युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के शिविर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार पाने का बेहतर मंच साबित हो सकते हैं।
प्रशासन द्वारा शिविर स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि युवाओं को पंजीयन और काउंसलिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।
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