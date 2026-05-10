बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! 15 से 25 हजार तक नौकरी पाने का मौका, प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब जिले के विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों में भर्ती एवं काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।