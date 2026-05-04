युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 186 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 6 मई को लगेगा प्लेसमेंट कैंप

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 6 मई 2026 को लाईवलीहुड कॉलेज, सकरी में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 186 पदों पर भर्ती की जाएगी।