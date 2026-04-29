CBSE 12th Result 2026: 98.60% के साथ जिज्ञासु वर्मा बने छत्तीसगढ़ टॉपर, राज्यसभा सांसद व विधायक ने दी बधाई, पिता चलाते हैं किराना दुकान

जानकारी के अनुसार, रिजल्ट घोषित होने के समय जिज्ञासु अपने माता-पिता के साथ आगे की पढ़ाई के संबंध में रायपुर गए हुए थे, इसलिए वे घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वे बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और कक्षा 10वीं एवं 11वीं में भी उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे। सरस्वती शिशु मंदिर, पलारी के छात्र के रूप में उन्होंने अनुशासन, मेहनत और नियमित अध्ययन के बल पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।