CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के नाम पर लूट, निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक बेहाल

क्षेत्र में यह चर्चा आम है कि शिक्षा विभाग की मिलीभगत और संरक्षण के चलते इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। निरीक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। इसी बीच, एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा निजी स्कूल के खिलाफ दायर आवेदन ने संचालकों की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि इस खुलासे से विकासखंड के कई स्कूलों की अनियमितताओं की परतें खुलेंगी।