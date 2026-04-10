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अवैध सागौन परिवहन पर बड़ी कार्रवाई! वन विभाग ने वाहन सहित लकड़ी जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

Forest Department Action: बलौदाबाजार जिले में वन विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा जीतो प्लस वाहन सहित सागौन के लट्ठों को जब्त किया है।

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बलोदा बाज़ार

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Shradha Jaiswal

Apr 10, 2026

अवैध सागौन परिवहन पर बड़ी कार्रवाई! वन विभाग ने वाहन सहित लकड़ी जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

अवैध सागौन परिवहन पर बड़ी कार्रवाई! वन विभाग ने वाहन सहित लकड़ी जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

Forest Department Action: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में वन विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा जीतो प्लस वाहन सहित सागौन के लट्ठों को जब्त किया है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को मौके से पकड़कर उनके खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज किया गया है। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई।

Forest Department Action: गुप्त सूचना पर बनी रणनीति, रात में दबिश

वन विभाग को पहले से ही अवैध लकड़ी परिवहन की गुप्त सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया था। इसी कड़ी में 8 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे बंगलापाली के पास दबिश देकर आरोपियों को सागौन लकड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। विभाग की इस सटीक कार्रवाई से अवैध तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

5 आरोपी गिरफ्तार, वाहन और लकड़ी जब्त

कार्रवाई के दौरान गंगाराम सागर (महकम), शिवप्रसाद केवट (सोनाखान), अंजोर साहू (मानाकोनी), कैलाश यादव (सोनाखान) और भुनेश्वर पटेल (महकम) को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सागौन के लट्ठों से भरा वाहन भी जब्त किया गया है। वन विभाग ने जब्त सामग्री को विधिवत अभिरक्षा में लेकर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

वन संपदा की सुरक्षा के लिए सख्त कदम

वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी और विशेष गश्त के जरिए इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा और वन संपदा के संरक्षण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

तस्करी पर लगेगा अंकुश

इस कार्रवाई को वन विभाग की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे न केवल अवैध सागौन कटाई और परिवहन पर रोक लगेगी, बल्कि तस्करों के हौसले भी पस्त होंगे। अधिकारियों ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अर्जुनी वन परिक्षेत्र में हुई यह कार्रवाई वन विभाग की सतर्कता और तत्परता का प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जिससे वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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Updated on:

10 Apr 2026 12:37 pm

Published on:

10 Apr 2026 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / अवैध सागौन परिवहन पर बड़ी कार्रवाई! वन विभाग ने वाहन सहित लकड़ी जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

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