अवैध सागौन परिवहन पर बड़ी कार्रवाई! वन विभाग ने वाहन सहित लकड़ी जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

Forest Department Action: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में वन विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा जीतो प्लस वाहन सहित सागौन के लट्ठों को जब्त किया है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को मौके से पकड़कर उनके खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज किया गया है। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई।