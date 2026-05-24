शासकीय जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, पट्टा देने छत्तीसगढ़ सरकार ने तेज की तैयारी

Chhattisgarh land survey 2026: बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र में पट्टाविहीन मकानों के लिए भू-अधिकार पत्र प्रदान करने और नए पट्टे बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन की अध्यक्षता में नगर पालिका सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वे और शासन के दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में जल्द ही सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा। राजस्व विभाग की टीम के साथ संबंधित वार्डों के पार्षद भी सर्वे में शामिल होंगे।