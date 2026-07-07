Khorsi Nala Accident: बलौदाबाजार के उफनते नाले में बही सरकारी गाड़ी, 3 कर्मचारी सुरक्षित, एक की तलाश जारी

Khorsi Nala Accident: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच बलौदाबाजार जिले से बड़ा हादसा सामने आया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर के पास स्थित खोरसी नाला मंगलवार तड़के बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए आफत बन गया। उफनते नाले को पार करने की कोशिश के दौरान विभाग की पिकअप तेज बहाव में बह गई। वाहन में सवार तीन कर्मचारी किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जबकि एक कर्मचारी लापता है। उसकी तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है।