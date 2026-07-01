नेताओं के चुनावी वादे निकले खोखले! पहली बारिश में गलियां बनीं तालाब, बलौदाबाजार के ग्रामीणों में आक्रोश

Chhattisgarh News: बलौदाबाजार जिले में कोरदा अंचल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून की झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। 30 जून की शाम को हुई तेज बारिश ने जहां एक ओर किसानों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जलभराव के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस साल जून के शुरुआती दौर में मानसून की बेरुखी और कम बारिश के कारण अंचल में खरीफ फसल की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। जिन किसानों ने धान की बुवाई कर दी थी, उन्हें बीज खराब होने की चिंता सता रही थी, वहीं बाकी किसान सही समय पर बुवाई नहीं कर पा रहे थे।