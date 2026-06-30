हर सप्ताह 5000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य, छत्तीसगढ़ के छूटे हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, आदेश जारी

Ayushman Card: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शासकीय योजनाओं की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने और बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।