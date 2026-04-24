गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव! अब सुबह 7 बजे से चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों की सुरक्षा जरुरी

CG Anganwadi Time Change: छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बड़ा बदलाव किया है। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के निर्देश पर अब ग्रीष्मकाल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगे, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके।