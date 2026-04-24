अब रायपुर के Malls में नहीं देना होगा पार्किंग का पैसा, जिला उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला

Raipur mall parking fee Ban: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉल पार्किंग शुल्क को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पष्ट किया है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा जनता के लिए एक मूलभूत सेवा का हिस्सा है और इसके लिए अलग से किसी प्रकार का शुल्क वसूलना अवैध माना जाएगा। इस निर्णय के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं मॉल प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।