अब 1 करोड़ की रजिस्ट्री पर करीब 60 हजार की होगी बचत, महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50% तक छूट

छत्तीसगढ़ सेस समाप्ति से जुड़ा विधेयक मार्च 2026 में विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शनिवार को प्रकाशन के लिए भेजे गए दस्तावेज के आधार पर सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी।