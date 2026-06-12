Chhattisgarh School News: छत्तीसगढ़ में मासूमों की जान खतरे में, जर्जर स्कूलों ने पढ़ने को मजबूर छात्र

जर्जर स्कूलों ने पढ़ने को मजबूर छात्र (Photo Patrika)
Government schools: छत्तीसगढ़ में जर्जर और खस्ताहाल स्कूल भवनों में मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दीवारों में दरारें, जर्जर छत और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच अभिभावकों में डर का माहौल है, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही कमरे में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे कमरे में तीसरी और चौथी कक्षा संचालित होती है। पांचवीं कक्षा की पढ़ाई प्रधान पाठक के कक्ष में कराई जा रही है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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