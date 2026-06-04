Chhattisgarh Board Exam: 10वीं-12वीं के फेल विद्यार्थियों को दूसरा मौका, आठ जुलाई से शुरू हो रही परीक्षा, जल्दी करें आवेदन

द्वितीय अवसर परीक्षा की शुरुआत आठ जुलाई से कक्षा 12वीं की परीक्षा के साथ होगी, जबकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की पहली परीक्षा नौ जुलाई को होगी। परीक्षाएं 22 जुलाई तक संचालित की जाएंगी। परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी किए जाएंगे।