CG Monsoon 2026: दुर्ग में झमाझम बारिश का रेड अलर्ट जारी, मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलार्म, घर से निकलने से पहले पढ़ें ये खबर

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ तेज हवाएं, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी, नाले, पुल-पुलिया और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें। खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है।