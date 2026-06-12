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छत्तीसगढ़ में 3 बड़े अफसरों का हुआ तबादला, देखें आदेश list

Government Officials Transfer List: छत्तीसगढ़ के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में प्रशासनिक बदलाव हुआ है। विभाग ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 12, 2026

Chhattisgarh Transfer List

तबादला (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Chhattisgarh Transfer List: छत्तीसगढ़ के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नई पदस्थापना के साथ अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उन्हें संभाग स्तर पर चल रही विभागीय योजनाओं की निगरानी का काम भी दिया गया है। विभाग के अनुसार यह बदलाव कामकाज को बेहतर बनाने और योजनाओं के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से किया गया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

Chhattisgarh Government Transfer Order: नवा रायपुर से बिलासपुर तक बदली जिम्मेदारियां

जारी आदेश के अनुसार आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, नवा रायपुर कार्यालय में पदस्थ अपर संचालक जितेन्द्र कुमार गुप्ता को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में अपर संचालक पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें सरगुजा संभाग में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी भी बनाया गया है।

राधेश्याम भोई को मिली बस्तर संभाग की जिम्मेदारी

नवा रायपुर स्थित आयुक्त कार्यालय में पदस्थ अपर संचालक राधेश्याम भोई का तबादला परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर किया गया है। नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें बस्तर संभाग में संचालित विभागीय योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तारकेश्वर देवांगन

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में पदस्थ अपर संचालक तारकेश्वर देवांगन को वापस नवा रायपुर भेजा गया है। उन्हें आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन में नई जिम्मेदारी दी गई है।

संभागीय योजनाओं की निगरानी होगी मजबूत

विभागीय आदेश के मुताबिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने का उद्देश्य संभाग स्तर पर चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा और बेहतर मॉनिटरिंग करना है। आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने की कवायद

सरकार की ओर से समय-समय पर विभागों में प्रशासनिक बदलाव किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में यह फेरबदल किया गया है। नई पदस्थापनाओं के बाद अधिकारियों से विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

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Updated on:

12 Jun 2026 05:46 pm

Published on:

12 Jun 2026 05:44 pm

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