छत्तीसगढ़ में 3 बड़े अफसरों का हुआ तबादला, देखें आदेश list

Chhattisgarh Transfer List: छत्तीसगढ़ के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नई पदस्थापना के साथ अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उन्हें संभाग स्तर पर चल रही विभागीय योजनाओं की निगरानी का काम भी दिया गया है। विभाग के अनुसार यह बदलाव कामकाज को बेहतर बनाने और योजनाओं के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से किया गया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।