एक साथ 6 अफसरों का हुआ ट्रांसफर! छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग में बड़ा फेरबदल, देखें list

Chhattisgarh Officer Transfer: एक साथ 6 अफसरों का हुआ ट्रांसफर(photo-patrika)
Chhattisgarh Officer Transfer: छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग ने 6 खाद्य अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आशीष चतुर्वेदी, अरुण मेश्राम, शिवेंद्र कामठे, सुरेश साहू समेत अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। वहीं कुछ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। विभाग ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आशीष चतुर्वेदी को जशपुर से महासमुंद स्थानांतरित किया गया है। वहीं अरुण मेश्राम को राजनांदगांव से जशपुर भेजा गया है। शिवेंद्र कामठे को सरगुजा से संचालनालय में नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुरेश साहू को दुर्ग से दंतेवाड़ा स्थानांतरित किया गया है।
विभागीय आदेश में सहायक खाद्य अधिकारियों (AFO) को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। देवेंद्र बग्गा को संचालनालय से प्रभारी खाद्य अधिकारी केसीजी नियुक्त किया गया है। वहीं जतिन देवांगन को एमसीबी से बस्तर भेजा गया है। इन तबादलों को विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
तबादला आदेश के तहत शिवेंद्र कामठे के संचालनालय स्थानांतरण के बाद सरगुजा में नियमित खाद्य अधिकारी की जगह सहायक खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव को प्रभारी खाद्य अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फैसले के बाद विभाग में प्रभार व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और खाद्य वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
खाद्य विभाग में हुए इस प्रशासनिक बदलाव को आगामी कार्य योजनाओं और जिलों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों की नई तैनाती के बाद अब संबंधित जिलों में विभागीय कार्यों की गति और प्रभावशीलता पर नजर रहेगी।
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