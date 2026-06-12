एक साथ 6 अफसरों का हुआ ट्रांसफर! छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग में बड़ा फेरबदल, देखें list

Chhattisgarh Officer Transfer: छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग ने 6 खाद्य अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आशीष चतुर्वेदी, अरुण मेश्राम, शिवेंद्र कामठे, सुरेश साहू समेत अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। वहीं कुछ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। विभाग ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।