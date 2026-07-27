भारत नेट की रफ्तार सुस्त, छत्तीसगढ़ की 1,934 ग्राम पंचायतें अब भी हाई-स्पीड इंटरनेट से वंचित

BharatNet Project Chhattisgarh: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश की हर ग्राम पंचायत तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके। लेकिन राज्य में यह लक्ष्य अब तक पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। राज्य में लगभग 11,693 ग्राम पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 33 जिला पंचायतें हैं, जिनमें से कई पंचायतें अभी भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इंतजार कर रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 11,693 ग्राम पंचायतें हैं। केंद्र सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 9,759 ग्राम पंचायतों में भारतनेट के तहत हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि करीब 1,934 ग्राम पंचायतों तक अभी भारत नेट पूरी तरह नहीं पहुंचा है या सेवा शुरू नहीं हो सकी है।