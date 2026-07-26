Bemetara News: ऑनलाइन हाजिरी लगाकर खेत और घर चले गए शिक्षक, पूछने पर बोले- टी-शर्ट बदलने गया था

Bemetara School News: बेमेतरा में शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक ही अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने के पश्चात शिक्षक स्कूल से नदारद रहते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का 16 जून से वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला साजा विधानसभा के ग्राम हेड़सपुर स्थित प्राइमरी व मिडिल स्कूल का है। यहां ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के बाद शिक्षक स्कूल से गायब मिले। ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रिका टीम का पड़ताल के लिए स्कूल पहुंचने पर व्यवस्था की पोल खुल गई।