BYJU’S Job Scam: रायपुर में ऑनलाइन जॉब का ऑफर पड़ा भारी, BYJU’S के नाम पर युवती से साइबर फ्रॉड

BYJU'S Job Scam: रायपुर के मोवा इलाके में ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने कोचिंग संस्था BYJU'S में ट्यूटर की नौकरी का झांसा देकर एक युवती से फ्री लैपटॉप उपलब्ध कराने के नाम पर किस्तों में 43 हजार रुपये से अधिक की रकम ठग ली। जब आरोपियों ने बार-बार पैसे मांगने शुरू किए, तब युवती को ठगी का एहसास हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।