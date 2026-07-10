हैरान, परेशान अनीता के पुत्र गौरव श्रीवास्तव ने लिखित में पूरा ब्योरा रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ अवनीश शरण को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। गौरव ने बताया कि उसकी 64 वर्षीय मां की तबीयत खराब रहती है, इसी का फायदा उठाकर आरडीए के कर्मचारियों ने धोखा दिया है। वह कर्ज लेकर आरडीए में 4 लाख 61 हजार रुपए इस उम्मीद से जमा कराया था कि उसे रहने के लिए मकान मिल जाएगा। बाबुओं से पूछा तब उसे बताया कि तीन-चार माह पहले ही अनीता श्रीवास्तव के नाम आवंटित फ्लैट को किसी दूसरे को बेच दिया गया है। इस पूरे मामले में दलालों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया।