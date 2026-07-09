महादेव ऐप घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन! विदेश भागे चंद्राकर-उप्पल पर शिकंजा, 6 चार्जशीट दाखिल

Mahadev App Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत पुरे देश के सबसे चर्चित महादेव ऐप घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एजेंसी ने विशेष अदालत में 6 नई चार्जशीट दाखिल की हैं। इन आरोपपत्रों में सिंडिकेट के कई प्रमुख सदस्यों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।