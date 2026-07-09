9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महादेव ऐप घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन! विदेश भागे चंद्राकर-उप्पल पर शिकंजा, 6 चार्जशीट दाखिल

Online Betting Scam: महादेव ऐप घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष अदालत में 6 नई चार्जशीट दाखिल की हैं। जांच एजेंसी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट के कई प्रमुख सदस्यों को नामजद किया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 09, 2026

Mahadev App Scam

Mahadev App Scam: सीबीआई ने कोर्ट में पेश कीं 6 चार्जशीट(photo-patrika)

Mahadev App Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत पुरे देश के सबसे चर्चित महादेव ऐप घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एजेंसी ने विशेष अदालत में 6 नई चार्जशीट दाखिल की हैं। इन आरोपपत्रों में सिंडिकेट के कई प्रमुख सदस्यों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

Mahadev Betting App: इन छह आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट

सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है, उनमें आशिम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपारिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि ये सभी महादेव ऐप सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य थे और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ जुटे नए सबूत

जांच एजेंसी ने महादेव ऐप के कथित मुख्य सूत्रधार सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी बड़ी मात्रा में पूरक (सप्लीमेंट्री) साक्ष्य जुटाने का दावा किया है। इन दोनों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा समानांतर जांच में सीबीआई ने कुल 66 आरोपियों को शामिल करते हुए पांच अन्य चार्जशीट भी अदालत में पेश की हैं।

देशभर में फैला था बेटिंग सिंडिकेट

सीबीआई की जांच के अनुसार, महादेव ऐप भारत के सबसे बड़े और संगठित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया। सिंडिकेट ने विभिन्न राज्यों में बेटिंग पैनल संचालित किए और ऑनलाइन सट्टेबाजी का व्यापक नेटवर्क तैयार किया।

मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप

जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध सट्टेबाजी से अर्जित रकम को फर्जी (म्यूल) बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर विदेश भेजा जाता था। आरोप है कि इस काली कमाई का एक हिस्सा कथित तौर पर संरक्षण हासिल करने के लिए रिश्वत के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं पहलुओं को लेकर सीबीआई ने कई धाराओं के तहत कार्रवाई तेज की है।

विदेश से चल रहा था नेटवर्क

एजेंसी के मुताबिक, महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके करीबी सहयोगी कई साल पहले भारत छोड़कर पश्चिम एशियाई देशों, विशेषकर यूएई, में चले गए थे। वहीं से पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। जांच एजेंसी अब इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस और संपत्ति जब्ती की तैयारी

देश से फरार मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस पहले से सक्रिय है। साथ ही उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यदि यह प्रक्रिया पूरी होती है तो भारत में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

जांच अभी जारी, और चार्जशीट की संभावना

सीबीआई के अनुसार, महादेव ऐप घोटाले की जांच अभी जारी है। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क, इसके वित्तीय लेनदेन और कथित संरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नए तथ्य सामने आने पर आने वाले समय में और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना जताई गई है।

12 लाख के Home Loan की EMI गायब! बिलासपुर पुलिस ने बैंक मैनेजर अपर्णा विश्वास समेत 2 पर दर्ज किया मामला

ये भी पढ़ें
Home Loan EMI Scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 06:42 pm

Published on:

09 Jul 2026 06:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महादेव ऐप घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन! विदेश भागे चंद्राकर-उप्पल पर शिकंजा, 6 चार्जशीट दाखिल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गजब है ये ठग! 5 स्टार की खाना चाहिए या फिर जेल की रोटी, किस्से सुन चौक गई पुलिस

Charles Sobhraj Fan Arrest
राष्ट्रीय

Chhattisgarh Health News: ड्यूटी के समय गायब मिले डॉक्टर साहब, नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे गोबरा नवापारा अस्पताल

Health News
रायपुर

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 15 इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर का तबादला, DGP ने जारी किया आदेश

Police Transfer
रायपुर

जलस्तर बढ़ते ही बजेगा अलर्ट, छत्तीसगढ़ के इन 12 रेलवे पुलों पर लगा हाईटेक सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम

Bilaspur Railway Zone
रायपुर

EXPOSED! रायपुर में रागी योजना फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा, रिपोर्ट में 186 किसानों का नाम, लेकिन एक को नहीं मिला बीज

Ragi Crop Scheme:
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.