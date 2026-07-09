जलस्तर बढ़ते ही बजेगा अलर्ट, छत्तीसगढ़ के इन 12 रेलवे पुलों पर लगा हाईटेक सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम

रेलवे पुलों पर लगा हाईटेक सिस्टम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@हिमांशु शर्मा। Flood Alert System: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम लगाया है। जो कि बाढ़ आने और नदियों में पानी बढ़ने का खतरा होने पर तुरंत अलार्म के जरिए सुचना देगा। दरअसल मानसून के दौरान रेलवे पुलों पर नदियों के जलस्तर की सतत एवं सटीक निगरानी के लिए यह मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है।
यह सिस्टम 24 घंटे रियल-टाइम जानकारी देगा। पहले जलस्तर का आकलन पारंपरिक मीटर गेज प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। जिसमें मैनुअल रीडिंग लेने के कारण सूचना प्राप्त होने में विलंब व त्रुटि की संभावना बनी रहती थी। जिससे जलस्तर बढ़ने पर जानकारी नहीं मिलने से रेलवे ट्रैक एवं पुलों की संरक्षा का आकलन करना चुनौतीपूर्ण होता था।
नदी का जलस्तर पूर्व निर्धारित चेतावनी और खतरे के स्तर तक पहुंचता है और उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो सिस्टम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं के मोबाइल फोन पर तत्काल एसएमएस अलर्ट भेज देता है। इससे आवश्यक सुरक्षा उपाय समय रहते लागू किए जा सकेंगे। इस प्रणाली में संबंधित सहायक मंडल अभियंता, रेल पथ निरीक्षक (पीडबल्यूआई) सहित अन्य अधिकृत अधिकारियों के मोबाइल नंबर पंजीकृत हैं।
इस हाईटेक सिस्टम के लागू होने से जलस्तर की 24 घंटे रियल-टाइम निगरानी संभव होगी। खतरे का स्तर बढ़ते ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत मोबाइल पर अलर्ट मिलेगा, जिससे समय रहते ट्रेनों की गति नियंत्रित करने, आवश्यक होने पर परिचालन रोकने और पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाए जा सकेंगे। इससे मैनुअल निगरानी पर निर्भरता कम होगी और सूचना मिलने में होने वाली देरी व त्रुटियों की संभावना भी घटेगी।
मानसून के दौरान रेलवे पुलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में यह पहल अहम मानी जा रही है। आधुनिक तकनीक के जरिए जलस्तर की सटीक और समय पर जानकारी मिलने से दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन को अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
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