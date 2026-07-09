जलस्तर बढ़ते ही बजेगा अलर्ट, छत्तीसगढ़ के इन 12 रेलवे पुलों पर लगा हाईटेक सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम

इस हाईटेक सिस्टम के लागू होने से जलस्तर की 24 घंटे रियल-टाइम निगरानी संभव होगी। खतरे का स्तर बढ़ते ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत मोबाइल पर अलर्ट मिलेगा, जिससे समय रहते ट्रेनों की गति नियंत्रित करने, आवश्यक होने पर परिचालन रोकने और पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाए जा सकेंगे। इससे मैनुअल निगरानी पर निर्भरता कम होगी और सूचना मिलने में होने वाली देरी व त्रुटियों की संभावना भी घटेगी।