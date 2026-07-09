IAS Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 19 अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में नगर निगम आयुक्तों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई पदस्थापनाओं के साथ कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।