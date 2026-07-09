Bill Settlement Scheme: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब 30 सितंबर तक मिलेगा बकाया बिल में राहत

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की शुरुआत उन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से की गई थी, जो कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके थे। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, योजना के तहत अब तक 28 लाख 42 हजार पात्र उपभोक्ताओं को राहत मिल चुकी है। इन उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में करीब 757 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है।