गैस सिलेंडर 1021 रुपये के पार, धमतरी के 40 हजार उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ! जानें वजह

लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों की रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब आम उपभोक्ता पहले से ही खाद्य पदार्थों, परिवहन और दैनिक जरूरतों की बढ़ती लागत से जूझ रहा है। मार्च में सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और अब 29 रुपये और बढ़ने से महज तीन महीनों के भीतर घरेलू एलपीजी 89 रुपये महंगी हो चुकी है। वैश्विक अस्थिरता और तेल कंपनियों की लागत वृद्धि को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।