धमतरी के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, सिर्फ 2% प्रीमियम में मिलेगा सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट एवं रोगों जैसी परिस्थितियों में फसल नुकसान होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे किसानों को खेती में होने वाले जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। समय पर बीमा कराने से किसी भी प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।