युवाओं-किसानों के हित में दो बड़े फैसलों पर लगी मुहर, साय कैबिनेट ने बनाई स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी

मंत्रिपरिषद ने राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों पर रिक्तियों के आरक्षण नियम-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। सरकार का मानना है कि इससे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को राज्य की सुरक्षा सेवाओं में अवसर मिलेगा।