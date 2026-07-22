Chhattisgarh Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार, ED की अपील खारिज

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने चैतन्य बघेल को मिली राहत को बरकरार रखा, लेकिन यह भी साफ किया कि मामले में उठे कानूनी मुद्दों पर अंतिम राय बाद की सुनवाई में तय होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश में जांच एजेंसियों को लेकर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को अनावश्यक माना और उन्हें रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया।