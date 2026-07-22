1 अगस्त से बदलेगा नियम! छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों को पहले जमा करना होगा बिजली बिल

सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ रहा है। मई महीने तक यह आंकड़ा लगभग 3,500 करोड़ रुपये था, जो जून और जुलाई के बिल जुड़ने के बाद करीब 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जुलाई तक के पुराने बकाया का निपटारा अलग से किया जाएगा, जबकि नई प्रीपेड व्यवस्था के तहत भविष्य में बकाया नहीं बढ़ने दिया जाएगा।