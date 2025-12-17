CG Electricity Bill: बकाया बिजली बिल पर दो नियम! आम जनता के कट रहे कनेक्शन, सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा बचा..

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में बिजली का मीटर जिले के हर जगह एक जैसी गति से चलता है, लेकिन भुगतान को लेकर नियम सबके लिए समान नहीं दिखते। आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल समय पर जमा करना न केवल ज़रूरी है, बल्कि एक-दो माह की देरी पर सीधे कनेक्शन काट दिए जाते हैं। इसके उलट, सरकारी विभाग करोड़ों रुपये का बकाया रखे हुए हैं, फिर भी उन पर कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही।