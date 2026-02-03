अब तक सिर्फ 32% मिलर्स ने किया धान का उठाव, साय सरकार पर उठा सवाल- लक्ष्य से 20 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी…

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उठाव की रफ्तार धीमी होने के कारण उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से ऊपर धान का स्टॉक हो गया है। प्रदेश में कुल 2740 केंद्र हैं, इनमें 2316 केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान हो चुका है। इसमें रायपुर जिले के 60 से अधिक उपार्जन केंद्र शामिल हैं, जिसमें बफर लिमिट से अधिक धान है। इसके कारण रखने की समस्या, खुला वातारण के कारण भी धान खराब होने की आशंका जताई जा रही है।