Ayushman Bharat: कभी भी बंद हो सकता है मरीजों का आयुष्मान भारत से कैशलेस इलाज, जानें वजह

यही नहीं वेंडर्स का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। किसी अस्पताल ने घोषित तौर पर इलाज बंद नहीं किया है, लेकिन कुछ अस्पताल पैसे नहीं मिलने का हवाला देकर कैशलेस के बजाय कैश से इलाज करने की बात कह रहे हैं। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ अस्पताल तो पेमेंट आने पर पैसे लौटाने की बात भी कह रहे हैं।