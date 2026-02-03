छत्तीसगढ़ के मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह-शाम ठंड, दिन में तेज धूप, अगले 5 दिन बदलाव नहीं…

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए मौसम शुष्क बना रहेगा। रायपुर शहर में सुबह हल्की ठंडक या हल्की धुंध महसूस हो सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप तेज रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव के संकेत नहीं हैं।