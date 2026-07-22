NEET के बहाने Politics! “युवाओं के नाम पर राजनीति बंद करे कांग्रेस”… CM साय का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

मुख्यमंत्री ने कहा कि NEET पेपर लीक के मामले को केंद्र सरकार पहले से गंभीरता से ले रही है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पेपर लीक को "पाप" बता चुके हैं और सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के अनुसार, परीक्षा का पुनः आयोजन पारदर्शी तरीके से कराया गया और उसके परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं।