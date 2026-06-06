MLA देवेंद्र यादव के खिलाफ FIR दर्ज! बिलासपुर में NEET प्रदर्शन पड़ा भारी, इन नेताओं के भी नाम शामिल

Devendra Yadav FIR(photo-patrika))
Devendra Yadav FIR: NEET पेपर लीक मामले को लेकर बिलासपुर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस और NSUI के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने देवेंद्र यादव, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और जिला शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान यातायात और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिससे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, 3 जून को NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस द्वारा उन्हें बंगले तक पहुंचने से रोकने के बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए।
पुलिस का कहना है कि कलेक्ट्रेट के पास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए थे, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इस दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होने की आशंका बनी रही। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।
पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान रास्ता बाधित किया गया और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 190, 191(2), 292 और 293 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है।
NEET पेपर लीक के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस और NSUI के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।
विधायक देवेंद्र यादव समेत कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी भी तेज होने की संभावना है। वहीं, पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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