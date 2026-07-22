आज हो सकती हैं कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, साय सरकार की अहम कैबिनेट बैठक जारी

मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव विकास शील और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़े प्रस्ताव और प्रगति रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।