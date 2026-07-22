आज हो सकती हैं कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, साय सरकार की अहम कैबिनेट बैठक जारी

Chhattisgarh Cabinet Meeting: साय सरकार की अहम कैबिनेट बैठक जारी (photo-patrika)
Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की साय सरकार की अहम मंत्रिपरिषद बैठक मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। सरकार की इस बैठक पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और विकास कार्यों से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव विकास शील और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़े प्रस्ताव और प्रगति रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जनहित से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा, नई परियोजनाओं को मंजूरी और प्रशासनिक फैसलों पर विचार-विमर्श शामिल हो सकता है। हालांकि, बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
राज्य सरकार की कैबिनेट बैठकों में अक्सर नीतिगत फैसले और नई घोषणाएं की जाती रही हैं। ऐसे में इस बैठक से भी कई अहम निर्णय सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल, मंत्रालय महानदी भवन में बैठक जारी है और प्रदेशवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आज किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देती है और कौन-कौन से फैसले जनता के हित में लिए जाते हैं।
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