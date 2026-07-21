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22 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 22 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अहम प्रस्तावों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 21, 2026

Chhattisgarh Cabinet Meeting

Chhattisgarh Cabinet Meeting: 22 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक(photo-patrika)

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की साय सरकार की अगली मंत्रिपरिषद बैठक 22 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों और जनहित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार कई अहम निर्णयों को मंजूरी दे सकती है, जिनका प्रदेशवासियों पर सीधा प्रभाव पड़ स

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री साय करेंगे बैठक की अध्यक्षता

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बैठक के विस्तृत एजेंडे की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े विषयों पर मंत्रियों के बीच मंथन हो सकता है।

महानदी भवन में जुटेंगे मंत्री

मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। राज्य सरकार समय-समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों को मंजूरी देती रही है। ऐसे में 22 जुलाई को होने वाली बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक के बाद सरकार किन फैसलों की घोषणा करती है।

अहम फैसलों की संभावना

पिछली बैठकों की तरह इस बार भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शासन स्तर पर तैयार किए गए प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। फिलहाल, सरकार की ओर से एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी।

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Updated on:

21 Jul 2026 04:05 pm

Published on:

21 Jul 2026 04:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 22 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

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