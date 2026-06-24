बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड में बड़े नामों का खुलासा, राजनीतिक संरक्षण की तलाश में संदेही, जल्द हो सकती हैं और गिरफ्तारियां

सूत्रों के अनुसार, जांच की आंच अपने तक पहुंचने की भनक लगते ही आधा दर्जन से अधिक संदेही एक माननीय की शरण में पहुंच गए और मदद की गुहार लगाई। भिलाई-3 थाना पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरडीह में छापेमारी कर बीएसपी का करीब 250 टन लौह स्क्रैप, फ्लू डस्ट, भारी वाहन, बैकहोलोडर और अन्य मशीनरी सहित लगभग 3.22 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की थी।