उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में बनेगा हेल्प डेस्क, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

Chhattisgarh College Help Desk: नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, छात्रवृत्ति और विद्यार्थियों की अन्य समस्याओं को लेकर हर वर्ष कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। इन मुद्दों पर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारियों और नई योजनाओं को लेकर पत्रिका ने उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश-