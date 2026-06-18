NEET Re Exam 2026: 21 जून को नीट री-एग्जाम, भिलाई के 19 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू, ऑनलाइन होगी निगरानी

पिछले वर्ष नीट परीक्षा को लेकर सामने आए विवादों और पेपर लीक की आशंकाओं को देखते हुए पुलिस कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और पीजी में जाकर छात्रों से संवाद कर रही है। भिलाई के सिविक सेंटर, सेक्टर-10 और अन्य प्रमुख कोचिंग हब विशेष निगरानी में हैं। सादा वर्दी में पुलिसकर्मी छात्रों से यह भी जानकारी जुटा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई संदिग्ध पेपर, लिंक या भ्रामक संदेश तो प्रसारित नहीं हो रहा। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से अपील की है कि यदि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परीक्षा से जुड़ा कोई संदिग्ध दस्तावेज, प्रश्नपत्र, लिंक अथवा अफवाह दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।