FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का ऐसा जुनून! 15 लाख खर्च कर टोरंटो पहुंचे भिलाई के 3 दोस्त, एक टिकट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे

फीफा वल्र्ड कप का यह सफर केवल रोमांच ही नहीं, बल्कि बड़ा आर्थिक निवेश भी मांग रहा है। रायपुर- दिल्ली की हवाई यात्रा पर 15 से 20 हजार रुपए खर्च हुए हैं, जबकि दिल्ली से टोरंटो की रिटर्न फ्लाइट का किराया करीब डेढ़ लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। वीजा, यात्रा बीमा और अन्य औपचारिकताओं पर लगभग 25 हजार रुपए खर्च हुए हैं। दोनों मुकाबलों के टिकटों पर करीब एक लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वल्र्ड कप के दौरान टिकटों की भारी मांग के कारण कीमतें काफी बढ़ गई हैं। टोरंटो में करीब दो सप्ताह के प्रवास के दौरान होटल पर 1.20 से 1.50 लाख रुपए तथा भोजन व स्थानीय परिवहन पर 50 से 60 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस तरह पूरे दौरे का खर्च प्रति व्यक्ति करीब 4.5 से 5 लाख रुपए तक पहुंच रहा है।