Murder Case: पति ने हंसिए से पत्नी का गला काटा, गैर पुरुष से संबंध होने के शक में करता था मारपीट, दुर्ग पुलिस ने दबोचा

पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पत्नी के चरित्र पर शक करता था और शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। रविवार को भी इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और महिला की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय घर में और कौन-कौन मौजूद था तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।