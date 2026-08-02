2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

Murder Case: पति ने हंसिए से पत्नी का गला काटा, गैर पुरुष से संबंध होने के शक में करता था मारपीट, दुर्ग पुलिस ने दबोचा

Husband kills wife suspicion of affair: दुर्ग जिले के कुम्हारी से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए हंसिए से हमला कर दिया।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Aug 02, 2026

Durg police arrest husband

आरोपी पति गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Durg Wife Murder Case: छत्तीसगढ़ में इन दिनों हत्या, लूट, चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी पर हंसिए से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

जानें पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान दुर्गा यादव (22 वर्ष) के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब चार वर्ष पहले घनश्याम यादव (25 वर्ष) से हुई थी। दोनों का छह माह का एक बच्चा भी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और उस पर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का आरोप लगाकर विवाद और मारपीट करता था।

बताया जा रहा है कि रविवार सुबह करीब 9:30 बजे एक बार फिर इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए घनश्याम यादव ने घर में रखे हंसिए से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दुर्गा गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गई।

इलाज के दौरान मौत

घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया, वहीं पूरे इलाके में घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पूछताछ के दौरान आरोपी घनश्याम यादव को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

गैर पुरुष से संबंध होने के शक में करता था मारपीट

पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पत्नी के चरित्र पर शक करता था और शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। रविवार को भी इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और महिला की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय घर में और कौन-कौन मौजूद था तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

6 माह का मासूम बच्चा मां को हमेशा के लिए खो बैठा

इस घटना के बाद छह माह का मासूम बच्चा अपनी मां को हमेशा के लिए खो बैठा। आरोपी की करतूत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

प्रेमी से मिलने पहुंची GF, फिर गला दबाकर की हत्या, बिलासपुर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम जांच में खुला राज

ये भी पढ़ें
Girlfriend Killed Boyfriend

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 05:47 pm

Published on:

02 Aug 2026 05:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Murder Case: पति ने हंसिए से पत्नी का गला काटा, गैर पुरुष से संबंध होने के शक में करता था मारपीट, दुर्ग पुलिस ने दबोचा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Startup Success Story: भिलाई के तीन दोस्तों ने चावल से लिखी करोड़ों के स्टार्टअप की कहानी, 9 लाख से 3.5 करोड़ तक का सफर02:59 PM

Startup Success Story
भिलाई

Bhilai Student Molested: भिलाई में चाय की टपरी पर छात्रा को किया जबरन किस, विरोध करने पर सहेली से भी की मारपीट

Bhilai Student Molested
भिलाई

भिलाई लोहा चोरी कांड में भाजपा का बड़ा एक्शन, गिरफ्तार पदाधिकारी को 6 साल के लिए पार्टी ने किया बाहर

BSP Scrap Theft Case
भिलाई

शराब घोटाले में बड़ा एक्शन! भिलाई के दो CA के ठिकानों पर EOW की रेड, अहम दस्तावेज जब्त

Chhattisgarh Liquor Scam
भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट चोरी कांड में नया मोड़, भाजपा नेता निकला स्क्रैप खरीद-बिक्री का आरोपी

BJP Leader Arrested
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.