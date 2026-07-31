कुल्हाड़ी से पिता की हत्या, शव स्कूटी पर ले जाकर नाले में फेंका, बेमेतरा कोर्ट ने बेटे को सुनाई ये सजा

पुलिस जांच के दौरान संकरा-सिनवार मार्ग के सीसीटीवी फुटेज में 18 जून की सुबह दोनों भाई स्कूटी पर पीली बोरी ले जाते और बाद में खाली हाथ लौटते दिखे। सीडीआर और मोबाइल टावर लोकेशन से भी उनकी मौजूदगी साबित हुई। कड़ाई से पूछताछ पर आरोपी ने जुर्म कबूल किया, जिसके बाद कुएं से खून से सना टांगिया और तालाब से मोबाइल बरामद किए गए। अदालत ने इन अकाट्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को सजा सुनाई, जबकि मामले में शामिल 15 वर्षीय नाबालिग भाई का केस कानून के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष अलग से विचाराधीन है।