बेमेतरा में अनोखा नजारा, हर सुबह होटल की छत पर पहुंचता है बंदर, खुद लहराता है धार्मिक ध्वज, देखने उमड़ रही लोगों की भीड़

Monkey Waving Flag: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा शहर के सिंधौरी वार्ड में पिछले एक सप्ताह से एक अनोखी घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां एक होटल की छत पर लगे धार्मिक ध्वज के पास हर रोज एक बंदर पहुंचता है और अपने हाथों से ध्वज को लहराने जैसी हरकत करता है। कुछ देर तक ध्वज के पास बैठने के बाद वह शांत होकर वहीं ठहर जाता है और फिर कुछ समय बाद चला जाता है। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए आसपास के लोग रोजाना होटल के पास पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने इस घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है।